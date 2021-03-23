Елена Малышева перечислила пять самых губительных для кожи привычек

Фото: Официальный инстаграм Елены Малышевой

Российская телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева рассказала о пяти привычках, которые негативно влияют на кожу.

Малышева отметила, что в первую очередь всем представительницам слабого пола следует более тщательно устранять остатки косметики перед тем, как лечь спать. Прыщи и пересушенная кожа являются следствием недостаточного очищения кожи от кожного жира и макияжа.

Кроме того, медик призвала отказаться от курения и употребления сладкого. Такие меры, по мнению врача, позволят сохранить здоровую кожу и предотвратить образование акне.

Малышева пояснила, что зависимость от никотина приведет к плохому качеству дермы из-за снижения притока крови и отсутствия кислорода и питательных веществ в коже. Токсичные вещества в сигаретах повреждают белки коллагена и эластина, провоцируя снижение упругости и эластичности.

Также, предупреждает врач, отказ от солнцезащитных средств в летний период или использование их один раз в день приведет к нежелательному состоянию кожного покрова. Кожа на лице в итоге будет выглядеть гораздо хуже, так как солнце подвергает ее старению.

Четвертая вредная привычка, по мнению специалиста, — неограниченное употребление в пищу сахара и простых углеводов, содержащихся в хлебе, рисе и картофеле.

По словам Елены Малышевой, пятой вредной привычкой является выдавливание акне, так как таким образом можно занести инфекцию или на лице может остаться шрам. Для борьбы с такими кожными изъянами врач рекомендует использовать бензоилпероксид и салициловую кислоту, но не превышать рекомендуемую концентрацию — 2,5 процента раствора бензоилпероксида и два процента салициловой кислоты, сообщает ФАН.

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