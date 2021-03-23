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Эксперт объяснил страх россиян перед 5G
Фото: instagram.com/graivoron_adm

Эксперт объяснил страх россиян перед 5G

Виктория Родимкина

Технологии

Россияне опасаются сетей пятого поколения (5G) из-за того, что не имеют полного представления о принципах работы этой технологии. Об этом рассказал заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по беспроводной связи и интернету вещей Александр Сиволобов.

— Сейчас в YouTube есть множество роликов, включая довольно свежие, которые на основе жонглирования фактами и уверенного пересказа полностью антинаучных теорий убеждают аудиторию во вреде 5G. А вот видео, в которых доступно объясняют важность и полезность 5G, практически нет, — пояснил Александр Сиволобов.

Он отметил, что люди чаще запоминают о вреде таких технологий, чем о пользе. Эксперт уточнил, что для снижения опасения россиян нужно вести планомерную разъяснительную работу, показывать достижения России в области прикладных кейсов 5G.

Специалист привел в пример Китай, где такая осуществляется работа на всех уровнях, включая городские советы, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Первую в стране пользовательскую сеть 5G запустили в Москве

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