Россиянам объяснили, как отличить специалиста по замене счетчиков от мошенника

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Специалисты по замене приборов учета электроэнергии приходят к жильцам только по предварительным обращениям в строго назначенный день. Мошенников можно выявить, задав ему несколько наводящих вопросов. Об этом во вторник, 23 марта, сообщает эксперт регионального инжинирингового центра SafeNet Артем Волков.

Эксперт отмечает, что сотрудники службы всегда делают свой визит строго по предварительной заявке, в заранее назначенный день и согласованное время. Также распознать мошенника можно по внешнему виду и отсутствию надлежащего документа-удостоверения.

При предъявлении документов рекомендовано внимательно их изучить. Зачастую злоумышленники представляются работниками Единого расчетного центра (ЕРЦ), однако такой организации не существует.

Чтобы понять, что на пороге стоит мошенник, нужно задать несколько соответствующих вопросов, сообщил эксперт. Например, выяснить, откуда у него ваши контактные данные или информация о счетчике. Ненастоящий сотрудник сразу растеряется.

Волков также предупредил, что, как правило, мошенники уже с порога пытаются запутать потенциальную жертву технической и профессиональной терминологией. Чтобы сбить человека с толку, они могут ссылаться на несуществующие законы, постановления или же пугают финансовыми потерями, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Более полумиллиона приборов учета электроэнергии бесплатно заменят в Москве в этом году