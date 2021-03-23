«Смогу продать за большие деньги»: Панин решил отдать дочь в модели

Фото: Официальная страница Алексея Панина в Instagram

Российский актер Алексей Панин заявил о желании отдать свою дочь Анну в модельное агентство. Первую фотосессию дочери в Испании он выставил на своей страничке в социальной сети Instagram.

По мнению актера, Анне уже спокойно может начинать завидовать всемирно известная модель Кейт Мосс.

— Наконец-то свершилась моя мечта, и я смогу продать дочь за большие деньги в ведущее модельное агентство мира. Кейт Мосс будет скоро в отчаянии кусать локти, — заявил актер в разделе сторис.

На опубликованных в Instagram-профиле фотографиях актер позирует вместе с Анной. Алексей Панин одет в классические брюки и белую рубашку, на плечо наброшен пиджак. На юной девушке — платье-поло, ее волосы уложены крупными локонами.

Поклонники актера осыпали отца с дочкой комплиментами.

«Любимый актер, прекрасный человек и папа!»; «Вот это вы красавчики!»; «Красивая дочь от замечательного отца!» — прокомментировали поклонники пост актера.

Напомним, Анну родила бывшая возлюбленная Панина, модель Юлия Юдинцева. У него также есть дочери Мария и София от других отношений. На данный момент женой Алексея Панина является Ева Тарлакян.

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