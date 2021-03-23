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«Она снова не думает о последствиях»: мать Аршавина ответила на оскорбления бывшей невестки
Фото: instagram.com/arshavina_alisia__mb

«Она снова не думает о последствиях»: мать Аршавина ответила на оскорбления бывшей невестки

Виктория Родимкина

Звезды

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна высказалась по поводу заявлений бывшей невестки Алисы Казьминой о том, что ее выгоняют из дома, когда она находится в тяжелой ситуации в больнице.

Ранее бывшая жена футболиста пригласила журналистов федерального телеканала в больничную палату и заявила, что в ее бедах виноваты Аршавин и его мать, которая потратила три года, чтобы «уничтожить ее жизнь».

По словам Татьяны Аршавиной, она не поддерживает общение с бывшей невесткой, так как ей не нужно ничего доказывать.

— Столько всего было отдано — тепла, любви, заботы ей, ее детям. Но когда мы поняли, что она человек-фейк, то просто закончили все общение, — пояснила мать футболиста.

Она отметила, что Казьмина не думала ни о детях, ни о ком, кроме себя.

— Теперь же она отвечает за деяния своим здоровьем перед Господом. Алисе справедливо дали по носу за все ее выкрутасы. Не я — провидение. И сейчас, кстати, она снова не думает о последствиях, — добавила Татьяна Аршавина.

Женщина добавила, что давно перестала верить словам экс-невестки, тем более в ситуации, когда ей выгодно казаться смертельно больной, ведь суд обязал Казьмину покинуть особняк Аршавина в поселке Коломяги.

По мнению матери Аршавина, все это «представление» Казьмина устраивает, чтобы не выселяться из дома, а в больницу она попала из-за неудачной пластики носа, сообщает «СтарХит».

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