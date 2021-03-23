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Консультант по лечебному питанию назвала продукт, защищающий от коронавируса
Фото: pixabay.com

Консультант по лечебному питанию назвала продукт, защищающий от коронавируса

Елизавета Борисова

Здоровье

Способность повышать защитные свойства организма и противостоять различным инфекциям выявили у «царской ягоды» брусники. Об этом рассказала консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко.

Специалист рассказала, что этот продукт способен вылечить ангину, тонзиллит, продлить молодость и даже предотвратить онкологические заболевания. Брусника может снизить риск заболевания коронавирусной инфекцией. Кроме того, согласно истории, бруснику использовали как антибактериальное средство.

— Испокон веков ее использовали как антибактериальное средство, налегали на нее в период авитаминоза, — пояснила Сергиенко.

Она отметила, что ягода содержит витамины А, B, C, E, железо, магний и другие полезные для организма микроэлементы. Однако Сергиенко предупредила, что употреблять бруснику следует в умеренных количествах, особенно тем, кто страдает от болезни почек, гипотонии, язвы желудка и холецистита, сообщает Пятый канал.

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