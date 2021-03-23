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Россияне стали интересоваться удаленкой в шесть раз чаще
Фото: pixabay.com

Россияне стали интересоваться удаленкой в шесть раз чаще

Елена Фролова

Рынок труда

Россияне в шесть раз чаще стали интересоваться вакансиями с удаленным графиком работы за последний год. Об этом специалисты по подбору персонала рассказали RT.

По мнению экспертов, в первую очередь это связано с последствиями пандемии коронавируса, а также временным введением ограничительных мер. Кроме того, работа на удаленке дает сотрудникам больше свободного времени, которое они не тратят на проезд, а работодателям — экономию на производственных затратах. Поэтому данный формат деятельности продолжает набирать популярность.

Почти за три с половиной месяца 2021 года россияне начали интересоваться удаленкой в шесть раз чаще по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По информации сотрудников аналитического центра «Авито Работа», за прошедшие 12 месяцев больше всего дистанционный формат занятости искали студенты и люди, которые еще не имеют профессионального опыта.

Также отмечается, что спрос на удаленку вырос в таких сферах, как «IT, интернет, телеком», «Маркетинг, реклама, PR», «Административная работа» и «Банки, инвестиции».

— Уже более 40 процентов работников хотели бы продолжить трудиться удаленно. Этих людей можно понять — они проводят больше времени с семьей и меньше тратят его на дорогу, — объяснила генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

Она также подчеркнула, что спрос на дистанционную занятость поддерживают и работодатели.

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