Названы пять знаков зодиака, обладающие необъяснимой силой

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Астрологи рассказали, что некоторые люди обладают уникальными способностями, которым другие могут только позавидовать. По мнению экспертов, связь с потусторонним миром может быть установлена через дату рождения. Некоторым знакам зодиака свойственно то, что не могут другие.

Так, Девы обладают развитой интуицией и всегда предчувствуют неприятности. Их внутренний голос часто подсказывает им правильный вариант развития событий. Если же доказательств в их подозрениях не хватает, они могут прибегнуть к гаданиям и ритуалам, чтобы полностью убедиться в своей правоте.

Близнецы — очень двойственный знак, словно живущий в двух мирах одновременно. Близнецам дано видеть будущее и предсказывать события. При должном старании они могут развить в себе настоящий дар предвидения.

Раки обладают сочувствием и эмоциональностью, что позволяет им не только хорошо понимать собственные чувства, но и разбираться в окружающих. Они умеют гадать на картах и проводить ритуалы, но не ради наживы или выгоды для себя — им просто нужно объяснение происходящего.

Скорпионы умеют очаровывать. Необъяснимый магнетизм и притягательность — часть их дара, причем это касается как любовных отношений, так и ведения бизнеса. Они быстро понимают, как это работает, и часто используют свои способности, чтобы очаровать людей или начать ими манипулировать в собственных целях.

Представители Рыб — тонкие натуры, они умеют предугадывать события. Обычно это касается не их жизни — им больше понятны мотивы и поступки других. Зато они могут дать дельный совет близким и не попасть в сложную ситуацию, ведь всегда заранее понимают, что впереди их ждет опасная авантюра, а не успех, сообщает Пятый канал.

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