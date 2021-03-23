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Нарколог назвал лучший способ избежать похмелья
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Нарколог назвал лучший способ избежать похмелья

Елизавета Борисова

Здоровье

Врач-нарколог Алексей Казанцев предупредил, что спиртосодержащие напитки нужно обязательно чередовать с минеральной водой. Пропорция воды и алкоголя необязательно должны совпадать, однако несколько глотков обязательно нужно делать.

По мнению специалиста, при употреблении алкоголя следует соблюдать так называемые дозы ВОЗ.

— Это четыре дозы для мужчины за вечер и для женщин — две–три дозы. Дозировки очень маленькие. Старайтесь делать хоть какие-то паузы между употреблением алкогольных напитков, — пояснил врач.

Нарколог также назвал самую большую ошибку при употреблении спиртных напитков: нельзя запивать алкоголь сладкой газировкой, так как она способствует всасыванию алкоголя в желудке и ускоряет опьянение.

В заключение специалист отметил, что все виды алкогольных напитков нарушают водно-электролитный баланс и выводят из организма важные микроэлементы, сообщает «Звезда».

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ошибкипохмельепроблема алкоголя
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