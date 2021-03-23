Технополис «Москва» в Зеленограде расширит свои границы

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Россия, Москва, Зеленоград, улица Конструктора Лукина, 14с1 Карта всех событий

Границы современного производственного кластера «Технополис «Москва» в Зеленограде расширят. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская во вторник, 23 марта.

Территория будущей застройки имеет площадь 15,18 гектара. Она располагается в Зеленограде и является частью сложившейся промышленной зоны «Алабушево», включенной в состав особой экономической зоны.

— Комплексное развитие территории технополиса «Москва» и реализация предложенных проектных решений позволит создать дополнительные рабочие места и увеличит инвестиционную привлекательность Зеленограда, — сказала Юлиана Княжевская.

На сегодняшний день на части территории кластера есть высокотехнологичные производства, инновационные центры и общественно-деловые пространства.

В рамках проекта предлагается расширить существующую территорию и разместить там новые объекты, благоустроить некоторые зоны и создать благоприятные условия для работников предприятия.

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