Москвичи с 1 апреля смогут получать справку о правах на жилье только на портале mos.ru

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С 1 апреля этого года услуга «Предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда» полностью переходит в электронный формат. Она предоставлялась в электронном и бумажном виде с 2014 года, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, такая услуга стала самой популярной в департаменте городского имущества в имущественно-земельной и жилищной сферах. Она позволяет получать документы, которые необходимы для операций с недвижимостью.

— В 2020 году за услугой обратились более 35 тысяч раз, а каждый десятый заявитель использовал электронный формат. С 1 апреля ее можно будет получить исключительно в электронном виде на портале mos.ru, — сказал заммэра.

Он отметил, что пользователи смогут подать электронное заявление, получить информацию и документы, а также наблюдать за ходом оказания услуги в личном кабинете.

Получить услугу жители столицы смогут в течение двух недель, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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