Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвичи с 1 апреля смогут получать справку о правах на жилье только на портале mos.ru
Фото: Pexels

Москвичи с 1 апреля смогут получать справку о правах на жилье только на портале mos.ru

Виктория Родимкина

Город

С 1 апреля этого года услуга «Предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда» полностью переходит в электронный формат. Она предоставлялась в электронном и бумажном виде с 2014 года, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, такая услуга стала самой популярной в департаменте городского имущества в имущественно-земельной и жилищной сферах. Она позволяет получать документы, которые необходимы для операций с недвижимостью.

— В 2020 году за услугой обратились более 35 тысяч раз, а каждый десятый заявитель использовал электронный формат. С 1 апреля ее можно будет получить исключительно в электронном виде на портале mos.ru, — сказал заммэра.

Он отметил, что пользователи смогут подать электронное заявление, получить информацию и документы, а также наблюдать за ходом оказания услуги в личном кабинете.

Получить услугу жители столицы смогут в течение двух недель, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Электронный паспорт: как новый документ изменит жизнь россиян

жилье в Москвепортал mos.ruдокументы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«За вами должок...» Зачем Киев бесит и дразнит Германию

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Самый кошачий месяц в году

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столичных окон негасимый свет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Что мы за «москвичи» такие и почему нас не любят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самолет, без которого мы бы не справились

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте