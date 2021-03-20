Электронный паспорт: как новый документ изменит жизнь россиян

Фото: Вечерняя Москва

С 1 декабря 2021 года москвичи смогут оформить электронный паспорт гражданина России, а не позднее 1 июля 2023-го эту возможность получат жители всей страны. О том, что будет представлять собой новый формат главного документа, удостоверяющего личность, и какие преимущества он даст — в материале «Вечерней Москвы».

Какие данные внесут в документ

Внешне электронный паспорт будет похож на банковскую карту с чипом. На ней будут изображены как минимум фотография, ФИО, дата рождения. Кроме того, на документе сохранят биометрические данные: помимо лица, в базу внесут отпечатки папиллярных узоров двух пальцев рук.

В отличие от бумажного паспорта место регистрации на смарт-карте написано не будет. Информацию об этом сохранят на чипе — исключительно в электронном виде.

Постепенно функционал документа планируют расширять. Впоследствии к нему появится возможность привязать, например, водительское удостоверение и не носить его с собой. Кроме того, уже в 2021–2022 годах как дополнение к паспорту с чипом для широкой аудитории стартует проект приложения — мобильного идентификатора гражданина. Его можно будет установить и активировать в МФЦ при помощи биометрической кабины. Частично оно заменит паспорт. Но на старте проекта услуг будет немного. В частности, программу можно будет использовать для заключения трудовых договоров, для прохода в здание, для подтверждения возраста при покупке табака или алкоголя, а также при обращении в МФЦ и на портал госуслуг.

Фото: АГН Москва

При этом, несмотря на все новшества, анонсируемые российским Министерством цифрового развития, бумажный паспорт никуда не девается. Теперь у гражданина просто появится выбор из двух видов носителей, как при замене, так и при выдаче нового документа.

Информацию защитят

Гражданам не стоит беспокоиться по поводу введения электронных паспортов и сохранности личных данных. В этом уверен доцент кафедры «телекоммуникационные системы» НИУ МИЭТ, кандидат технических наук Александр Шарамок.

— Безопасностью должны заниматься государственные органы, и, я думаю, они уделят должное внимание этому вопросу. Мое мнение, что базы продаются не государственными органами, а коммерческими структурами. Да, есть случаи, связанные с МВД, ГИБДД и так далее, но, насколько я вижу, в этой области порядок наводится, — уверен эксперт.

Специалист отмечает у электронных паспортов ряд важных преимуществ. По сути, они схожи с достоинствами систем электронных платежей.

— При помощи электронных платежей вы можете оплачивать покупки не выходя из дома или не носить с собой наличные. Вот и здесь это будет, прежде всего, возможность более оперативного и безопасного предоставления удаленных услуг и сокращение определенных издержек. Например, вы пришли в поликлинику, а все документы будут у вас уже с собой. И не потребуется судорожно искать или идти за ними домой, — констатировал Шарамок.

Фальшивых паспортов не будет

С другой стороны, и риски здесь очевидны, добавляет он. Электронные паспорта позволят государству более четко и успешно контролировать какие-то сферы жизни. В то же время такая деятельность властей позволит уменьшить простор для злоумышленников.

И если электронные платежи, помимо удобства, позволяют минимизировать угрозы, связанные с оборотом «серых» наличных, то при переходе на электронные паспорта становится меньше подделок документов, удостоверяющих личность. Подобные схемы станет просто невозможным реализовать людям со стороны, резюмировал Шарамок.

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