Стало известно, когда москвичи смогут оформить и получить электронные паспорта

Вице-премьер России Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт / Фото: официальный сайт правительства России

Жители столицы смогут оформлять и получать электронные паспорта с 1 декабря 2021 года. Это следует из проекта главы Российской Федерации, который размещен на портале нормативных правовых актов.

Отмечается, что во всей России возможность оформления электронных паспортов появится не позднее 1 июля 2023 года. Кроме паспорта, содержащего электронный носитель информации, гражданин РФ сможет установить мобильное приложение. Сервис будет выполнять функции паспорта.

Ранее сообщалось, что после запуска проекта о введении электронных паспортов в Москве его распространят на всю Россию. Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту размером с банковскую. Данные о гражданине будут указаны прямо на ней. Карта будет иметь носитель российского производства, на нем будут содержаться данные о регистрации, семейном положении и детях.

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