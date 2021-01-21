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Электронные паспорта начнут выдавать в столице в четвертом квартале 2021 года
Фото: mvdmedia.ru / Пресс-центр МВД России / Дмитрий Лыков

Электронные паспорта начнут выдавать в столице в четвертом квартале 2021 года

Виктория Родимкина

Общество

Электронные паспорта в виде пластиковой карты начнут выдавать в Москве в четвертом квартале 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД в четверг, 21 января.

Уточняется, что тогда же в столице будет запущено специальное мобильное приложение для электронных паспортов.

Ранее сообщалось, что после запуска проекта в Москве его распространят на всю Россию. Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту размером с банковскую. Данные о гражданине будут указаны прямо на ней.

Карта будет иметь носитель российского производства, на нем будут данные о регистрации, семейном положении и детях.

Данные электронного паспорта можно будет считывать с помощью приложения. Детали проекта находятся в разработке.

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