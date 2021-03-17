Сотрудники центров госуслуг помогли более 420 тысячам жителей оформить доступ к электронной медкарте

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Уже больше года горожане могут открывать доступ к своей электронной медкарте через портал mos.ru. За это время сотрудники центров госуслуг помогли посетителям подать запрос на доступ к ЭМК более 420 тысяч раз.

— Сейчас особенно важно следить за состоянием своего здоровья. Электронная медкарта — возможность оперативно получать результаты осмотров, медицинских анализов, выписанные врачом рецепты и всегда иметь эти данные под рукой. Мы информируем жителей и помогаем им оформить доступ к этому полезному сервису, — поделилась Анастасия Загородникова, заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг города Москвы.

В центрах «Мои документы» в зоне электронных услуг администраторы офисов помогают посетителям заполнить форму заявки на открытие, отменить доступ к ЭМК и изменить номер телефона. Для создания учетной записи пользователю понадобится внести в систему сведения о паспорте гражданина РФ, информацию о полисе ОМС и загрузить цветную фотографию с паспортом в руках (для «стандартных» учетных записей).

С электронной медицинской картой следить за состоянием собственного здоровья и здоровья своих детей просто. Она содержит информацию обо всех этапах лечения в городских медицинских учреждениях столицы. Человек в любой момент может ознакомиться с протоколами осмотров врачей, результатами лабораторных и инструментальных исследований, выписками из стационаров, данными о вызовах скорой помощи и другими важными медицинскими сведениями о собственном здоровье.

— Я живу за городом и дополнительно ездить в поликлинику, чтобы узнать результаты анализов, — целая проблема для меня. Электронная медкарта — это удачный выход из положения. Теперь я только при необходимости повторно обращаюсь к врачу. Причем записаться можно через приложение ЕМИАС, это очень удобно, — рассказала Анна Кузнецова, пользователь электронной медицинской карты.

Пользователи самостоятельно могут загружать некоторые медицинские документы в ЭМК. Среди них: протоколы осмотра врача, результаты лабораторных и инструментальных исследований, выписной эпикриз из стационара, рецепты, заключение врачебной комиссии, прививочные сертификаты или медицинские справки о прививках, сделанных в частных или федеральных клиниках.

Мобильная версия электронной медкарты доступна в приложении «ЕМИАС.ИНФО», которое можно скачать в App Store или Google Play. С его помощью горожане в том числе могут записаться к врачу и на лабораторные исследования по назначениям, отменить или перенести прием, настроить уведомления о предстоящих посещениях врача и включить оповещение об открытии записи к необходимому специалисту.

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