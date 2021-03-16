Москвичи добавили в электронную медкарту более 170 тысяч документов

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Жители столицы загрузили в электронную медицинскую карту более 170 тысяч документов с начала работы платформы. Об этом рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что более половины загруженных документов являются результатом медицинских исследований. В частности, москвичи могут узнать в медкарте информацию о тесте на коронавирус.

Кроме того, в электронной медкарте можно ознакомиться с протоколами осмотра врачей и заключениями врачебной комиссии. Также в сервисе можно уточнить действующие рецепты, данные о вызовах скорой помощи и другие параметры. Оформить доступ к электронной медкарте жители столицы могут на портале mos.ru.

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