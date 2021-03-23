«Денежка водись – не переводись»: что нужно знать про Ефимов день

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Славянский народный праздник – Ефимов день – будет отмечаться 24 марта. В этом году он приходится на среду второй недели Великого поста. Свое название праздник получил в честь святого архиепископа Евфимия II, который жил в Новгороде в XV веке, сообщил ФАН.

Издревле Ефимов день связывали с весенним равноденствием. В это время в родные края возвращались перелетные птицы, проводились заговоры на удачу и деньги, а кто-то «защищался» от неурожая.

История и приметы

Евфимий II рос и воспитывался в набожной семье. С самых ранних лет он посвятил себя монашеств, а в 1429 году стал архиепископом. При этом он параллельно увлекался политической и строительной деятельностями. Например, при его участии были возведены и восстановлены различные храмы. Евфимия также считали прекрасным переговорщиком и опытным миротворцем. Он был канонизирован в 1549 году.

На Руси Ефимов день считался началом огородных и садовых работ. Также в этот праздник наши предки почитали кукушку, которая, согласно поверьям, именно в эту дату начинает впервые куковать в году. Услышав ее, нужно было произнести нужный заговор, а также посчитать сколько раз птица прокуковала. Потом столько раз нужно было прозвенеть в кармане монетками, приговаривая при этом: «Денежка водись – не переводись, удача приходи – никуда от меня не уходи».

Помимо кукушки, в этот праздник было принято гадать на ласточках. Если они рано прилетели, то это хорошо. При этом, если из теплых краев вернулось сразу много разных пернатых, то земледельцы начинали опасаться новых холодов или утренних заморозков.

Не надо делать этого

Так как Ефимов день приходится на срок Великого поста, то в эту дату действуют строгие ограничения. Например, нельзя есть скоромную пищу. Кроме того, чтобы не спугнуть птиц, в этот праздник запрещается вести себя шумно и в целом веселиться.

Помимо того, табу возложено на споры, ссоры и недобрые мысли. Порицаются зависть и высказывания претензий и обид. Будет плохо тем, кто на Ефимов день долго спит, потому что так можно проспать удачу и все деньги.

В этот день нельзя было выходить в поле. В первую очередь, потому что люди считали недоброй приметой, если встретят там мышек-полевок. Во-вторых, было еще одно поверье. Наши предки думали, что матушка-земля может обидеться на то, что ее разбудили раньше срока. А это в свою очередь грозило неурожаем.

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