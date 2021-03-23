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«Знаю, кто это делает»: Цискаридзе прокомментировал взлом своего телефона
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

«Знаю, кто это делает»: Цискаридзе прокомментировал взлом своего телефона

Виктория Федотова

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Народный артист России и ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе заявил. Что знает тех, кто взломал его телефон в сентябре 2020 года. После этого инцидента по Сети распространились фото и скриншоты переписки, которые якобы были взяты с телефона и обнародованы. Артист заявил, что «лишний раз посмеялся».

— Я лишний раз посмеялся и подумал, надо же, как я вам мешаю. Я же знаю, кто это делает, — заявил Цискаридзе.

На вопрос о том, почему он не идет в полицию, он вспомнил слова своей матери, что «собака лает, караван идет».

— Количество лжи, вброшенной в интернет на мой счет, зашкаливает. У бывшего генерального директора целый штат на это работал, чтобы обо мне писали гадости. У нынешних руководителей работает штат пранкеров, я знаю, кто это оплачивает, соответствующие органы тоже знают. Фейк есть фейк, зачем на это обращать внимание, — пояснил премьер Большого театра.

Видео опубликовано на YouTube.

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