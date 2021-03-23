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Врач-диетолог предупредила о риске набора лишнего веса во время Великого поста
Кадр из фильма «Красотка на всю голову»

Врач-диетолог предупредила о риске набора лишнего веса во время Великого поста

Елизавета Борисова

Здоровье

Диетолог Олеся Гурова предупредила о возможном риске набора лишнего веса в период Великого поста. Важно внимательно следить за калорийностью потребляемой пищи, так как постные блюда зачастую содержат большое количество жиров.

— Это миф, что насыщение дают только белки. Любая пища, которую мы едим, будь то углеводы, белки или жиры, нам дает насыщение. Поэтому отказ от белков во время поста — это не проблема для того, чтобы чувствовать или дифференцировать голод и насыщение, — пояснила эксперт.

Если следить за калорийностью, то риск набора веса значительно снижается в любой период — необязательно это происходит только в Великий пост. Поэтому, когда человек меняет свой рацион питания, он должен начать следить за калорийностью еды и помнить, что наиболее калорийными являются продукты, которые содержат большое количество жира в своем составе.

По словам Олеси Гуровой, жир бывает полезный и вредный. К полезному относятся растительные жиры: орехи, масла растительные. Однако любой жир, обладая высокой калорийностью, создает риск для увеличения массы тела, подчеркнула диетолог.

Для того чтобы не поправиться в период поста, врач советует самостоятельно готовить блюда, контролируя количество жира, которое добавляется в них, сообщает« Звезда».

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Правильное питаниежирВеликий пост
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