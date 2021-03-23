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Экспорт лекарств из Москвы увеличился более чем на 30 процентов в 2020 году
Фото: pexels.com/freestocks.org

Экспорт лекарств из Москвы увеличился более чем на 30 процентов в 2020 году

Виктория Родимкина

Город

Лекарства на общую сумму свыше 300 миллионов долларов экспортировали предприятия столицы в прошлом году, что превышает показатель предыдущего года. Об этом рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров во вторник, 23 марта.

— Производители активно развивают экспорт лекарственных средств — по итогам 2020 года поставки за рубеж составили 311,22 миллиона долларов США, что на 32,3 процента превышает итоги 2019 года, — заявил руководитель департамента.

По словам Александра Прохорова, в столице в фармацевтической области работают около 30 крупных и средних предприятий. Одним из ключевых экспортеров в этом сегменте является Московский эндокринный завод. Экспорт продукции этого предприятия увеличился в 2,7 раза по отношению к 2019 году, сообщает Интерфакс.

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