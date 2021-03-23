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Медик перечислил причины возникновения боли в спине у молодых людей
Фото: pixabay.com/ru

Медик перечислил причины возникновения боли в спине у молодых людей

Елизавета Борисова

Здоровье

Глава образовательной организации для врачей РОО «Амбулаторный врач» Аркадий Верткин рассказал о причинах боли в спине у молодого поколения. Об этом во вторник, 23 марта, сообщает ФАН.

По словам руководителя, игнорировать и терпеть такие боли не стоит. Наоборот, необходимо обратиться к специалисту и выявить реальную причину недуга. Наиболее вероятной причиной может быть спондилоартрит, или болезнь Бехтерева, который легко обнаружить и вылечить на ранних этапах развития. Такая патология имеет четкую половую принадлежность, то есть чаще всего болезнью Бехтерева болеют мужчины. Основными симптомами являются ночные боли в спине и чувство окостенения по утрам.

Аркадий Верткин отметил, что, кроме болезни Бехтерева, болезненные ощущения в спине у молодых могут быть вызваны и другими причинами. Например, воспалительным заболеванием простатитом, дивертикулитом, острым хирургическим заболеванием — расслоением аорты — и другими.

Острая боль в спине, а также внизу живота может свидетельствовать о наличии камней в почках. В некоторых случаях болезнь сопровождается тошнотой, рвотой, ознобом или жаром.

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