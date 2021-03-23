Центральный зал аэропорта Толмачево оформят колоннами в виде турбин самолета в Новосибирске

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Новосибирске строительство аэропорта Толмачево находится в данный период в активной фазе. Центральный зал здания украсят мощные колонны, напоминающие турбины самолета. Проект был создан авторским коллективом под руководством главного столичного архитектора Сергея Кузнецова.

По данным специалиста, Новосибирск является третьим по численности населения российским городом, находящимся на пересечении большого числа воздушных линий, и, конечно, он нуждается в интересной яркой архитектуре.

Аэропорт станет символом и показателем хорошей инфраструктуры города, формирующим у туристов определенное настроение. Проект нового терминала получился сложным с инженерной точки зрения, очень продуманным и комфортным.

— Он в полной мере соответствует статусу города и отвечает международному уровню, и я рад, что проекту удалось быстро выйти на реализацию, — прокомментировал Сергей Кузнецов.

После ремонта Толмачево станет самым крупным региональным аэропортом площадью около 108 тысяч квадратных метров. Главной особенностью нового терминала станет его высота — более 30 метров. Сооружение будет иметь полностью остекленный фасад. Композиционной доминантой интерьера главного холла станут многогранные белые колонны из алюминия.

Над проектом работала команда архитекторов: Сергей Кузнецов, Сергей Чобан и Игорь Членов. Новый терминал аэропорта Толмачево планируют построить к 2025 году. Первый этап будет реализован в 2022 году.

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