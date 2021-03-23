Составлен топ-5 гипоаллергенных пород кошек

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Самыми популярными домашними животными в мире считаются кошки. По информации Американской ветеринарной медицинской организации, порядка четверти семей в Соединенных Штатах держат именно этих зверей в качестве домашних питомцев.

Несмотря на все положительные эмоции, которые кошки дарят хозяевам, они могут стать источником массы проблем. Среди них особенной является аллергия. На сегодняшний день можно подобрать породы, которые прекрасно подходят для аллергиков, сообщил ФАН. При этом эксперты отмечают, что невозможно исключить вероятность проявления этого хронического заболевания полностью.

Балинезийская кошка

Это малоизвестная гипоаллергенная порода кошек. Ее представители отличаются своей красотой и грациозностью. Их считают родственниками сиамских кошек. Балинезийские красавицы обладают шелковистой шерстью средней длины. Для них характерны пойнтовые окрасы: на светлом теле выделяются участки с более темным цветом. Кроме этого, кошки данной породы отличаются большими ушами, а также немного скошенными в сторону кончика носа глазами.

Владельцы отмечают, что, помимо необычного вида, их кошки обладают золотым характером. Они общительные и ласковые. Помимо этого, балинезы имеют недюжинный интеллект. Они входят в десятку самых умных пород кошек.

Ориентальная кошка

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Эта порода своим внешним видом может напоминать предыдущую. Дело в том, что у обеих в предках сиамские кошки. Ориенталы отличаются грациозностью и пластичностью. У них поджарое тело, длинные лапы и огромные уши. Котята данной породы очень похожи на инопланетян.

Эксперты отмечают, если говорить об окрасе, то в данном вопросе ориенталы почти не знают ограничений. Их часто называют радужными за то, что они могут быть практически любого цвета. В характере данных кошек есть сходства с собаками. Они преданы своему хозяину. Эти коты обожают быть рядом и постоянно общаться. Если человека долго нет рядом, то они страдают и могут даже заболеть. Об этой породе также важно знать, что они активны и любопытны.

Сибирская кошка

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Эта порода обладает пушистой и роскошной шубкой. Поэтому трудно поверить, что она относится к гипоаллергенным. Однако ее представители по необъяснимым причинам прекрасно подходят людям, страдающим аллергией. У сибиряков эффектная внешность: крупный размер, густая шерсть и разнообразие окрасов. Сибирские коты могут достигать веса в 12 килограммов. У них крепкое тело, большая голова и выразительные глаза.

Характер этих кошек не отличается привязчивостью и общительностью, однако они очень любят своего хозяина. Тем не менее сибиряки достаточно своенравнные. Если в данный момент кошка не хочет общаться, то ее лучше оставить в покое. Однако этот питомец будет обладать чуткостью. Он чувствует настроение хозяина и не будет приставать в ненужный момент.

Корниш-рекс

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Представители породы корниш-рекс считаются нежными и ласковыми животными с запоминающейся внешностью. Их отличительная черта — короткая кучерявая и очень мягкая шерсть. Они выглядят очень утонченно и изысканно. Однако эти коты — шалуны, они не любят скучать.

Представители данной породы очень любят общаться и все время хотят проводить в обществе человека. Корниш-рексам подойдут развивающие игры, во время которых нужно проявить смекалку. Например, чтобы получить лакомство или игрушку. Поэтому с ними нужно быть начеку и не оставлять открытыми стеллажи или полки. Кроме того, нужно понимать, что кошки данной породы не выносят одиночества. От скуки они могут нашкодить. Лучше не оставлять их надолго одних.

Канадский сфинкс

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Эта порода считается самой гипоаллергенной. Они напрочь лишены шерсти. Во всем мире их называют просто сфинксами, а дополнение «канадский» употребляют только в России, так как их можно спутать с отечественными породами — петербургским и донским.

Внешне кошки этой породы похожи на инопланетян. Сфинксы обладают мягким характером. Они любвеобильны и преданны, тяжело переносят разлуку. Лучше всего взять для того, чтобы они не скучали, второго питомца. Представители данной породы подружатся даже с собакой. При этом для сфинксов нужен отдельный уход. Им требуются регулярные купания. Помимо этого, котам данной породы нужна одежда даже в условиях квартиры. Кожа животных чувствительна к ультрафиолету.

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