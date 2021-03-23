Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Карта городских событий
Смотреть карту
Капитальный ремонт проведут в здании почты на Липецкой улице в столице
Фото:Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Капитальный ремонт проведут в здании почты на Липецкой улице в столице

Елизавета Борисова

Город
Россия, Москва, Липецкая улица Карта всех событий

В здании почты на Липецкой улице в Москве проведут плановый капитальный ремонт. Об этом во вторник, 23 марта, сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Предполагается провести наружные работы, внутренний ремонт и замену инженерных коммуникаций. В ходе ремонта отреставрируют фасады объекта, утеплят, заменят наружные окна и двери. У главного входа установят специальные защитные решетки для предотвращения загрязнений, поместят новую вывеску. Помимо этого, отремонтируют модульные и реечные потолки.

Благодаря ремонту в здании появятся условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных граждан, а также будет обеспечен их комфортный доступ ко входу в здание. Помимо этого планируется установить металлический пандус и различные информационные блоки, в том числе выполненные шрифтом Брайля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Новый образовательный комплекс построят в Коммунарке

реконструкция зданиякапремонтфасад здания
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Никонов
Александр Никонов

Послушай, Серебряков, не надо метаться

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Возвращение Серебрякова — повод для гордости

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва потаенная — для влюбленных в женщин и кино

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ищи дурака: почему банки не готовы кредитовать изобретателей

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Пришло время отказаться от понтов

Андраник Мигранян
Андраник Мигранян

Холодная война продолжается

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Люди любят деньги, а деньги — тишину

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте