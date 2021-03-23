Капитальный ремонт проведут в здании почты на Липецкой улице в столице

Фото:Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Россия, Москва, Липецкая улица Карта всех событий

В здании почты на Липецкой улице в Москве проведут плановый капитальный ремонт. Об этом во вторник, 23 марта, сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Предполагается провести наружные работы, внутренний ремонт и замену инженерных коммуникаций. В ходе ремонта отреставрируют фасады объекта, утеплят, заменят наружные окна и двери. У главного входа установят специальные защитные решетки для предотвращения загрязнений, поместят новую вывеску. Помимо этого, отремонтируют модульные и реечные потолки.

Благодаря ремонту в здании появятся условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных граждан, а также будет обеспечен их комфортный доступ ко входу в здание. Помимо этого планируется установить металлический пандус и различные информационные блоки, в том числе выполненные шрифтом Брайля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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