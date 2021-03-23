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Новая форма защиты докторских диссертаций появится в России
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Новая форма защиты докторских диссертаций появится в России

Полина Долганова

Общество

Форма защиты докторских диссертаций в виде научного доклада на основе ранее опубликованных работ появится в августе 2021 года. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Уточняется, что новый формат позволит ученым сконцентрироваться на своей работе, а результаты использовать для получения докторской степени.

В сообщении говорится, что у тех, кто специализируется на естественных, технических, медико-биологических и аграрных науках, должно быть не менее тридцати публикаций за последние десять лет.

Диссертационные советы теперь могут проводить заседания в онлайн-формате на постоянной основе.

Постановлением также внесены изменения в положение о высшей аттестационной комиссии: закрепляются полномочия Минобрнауки в отношении требований к кандидатам и порядку их формирования.

Предполагается, что новый формат защиты позволит обеспечить прозрачную процедуру аттестации и разгрузит экспертную систему.

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