Количество сделок с вторичным жильем в Москве выросло за месяц в полтора раза

Окна / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Более 12 тысяч сделок оформлено в столице на рынке вторичного жилья в феврале 2021 года. Такие показатели в 1,6 раз больше, чем в предыдущие месяца. Об этом во вторник, 23 марта, сообщила пресс-служба московского Росреестра.

За период февраля текущего года зафиксировано 12 065 переходов прав на основании процедуры купли-продажи жилья.

— В 1,6 раза (плюс 59 процентов) больше предыдущего месяца (7 606) и на 7 процентов больше, чем годом ранее (11 320), — уточнили в ведомстве.

В Росреестре отметили, что зафиксирован самый высокий за последние три года рост числа сделок на рынке вторичного жилья по отношению к первому месяцу года — почти 60 процентов, тогда как в среднем показатели февраля к январю составляет порядка 30 процентов.

Руководитель ведомства Игорь Майданов сообщил, что за январь и февраль этого года суммарно в Москве было зафиксировано 19,6 тысячи таких сделок, что на 2 процента выше данных за прошлый год, однако при этом на 11 процентов ниже, чем в 2019 году.

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