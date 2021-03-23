Школьник из Подмосковья спас провалившегося под лед ребенка

Фото: администрация Орехово-Зуевского округа

Школьник из подмосковного города Орехово-Зуево Тимур Чибиляев спас провалившегося под лед на реке мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком» во вторник, 23 марта.

Уточняется, что пятнадцатилетний подросток шел на тренировку, когда услышал крики о помощи со стороны реки. Подбежав к воде, он увидел, что в Клязьме тонет мальчик, а его друг не может ему помочь. Провалившийся под лед ребенок держался за лед.

Тимур Чибиляев подобрался к полынье, схватил ребенка и вытащил его на берег.

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