Спасатели рассказали, как определить прочность льда на замерзших водоемах

Фото: Анна Быкова

Перед выходом на ледяную поверхность водоема обязательно следует обратить внимание на цвет замерзшей воды. Об этом в пятницу, 19 марта, рассказал Владимир Волков, начальник ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах» (МГПСС).

По словам Волкова, определить уровень прочности поверхности замерзшего водоема поможет цвет льда. Белый цвет — признак того, что таяние уже началось, черный ­говорит о том, что лед очень тонкий и ступать на него опасно.

— Лед, который начинает становиться белым, — первая стадия того, что он теряет свои прочностные структуры. И темный лед визуально темный из-за того, что видна вода, он весь пропитан водой. Это самый опасный лед. То есть на лед темного цвета наступать категорически нельзя, — приводит слова Волкова АГН «Москва».

Также Волков отметил, что крайне важно не поддаваться панике, если вы провалились под лед. В таком случае следует постараться увеличить площадь соприкосновения с твердой поверхностью, а также привлечь к себе внимание.

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