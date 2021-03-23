Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Семь новых мостов построят в Москве
Фото: Сайт Министерства транспорта Московской области

Семь новых мостов построят в Москве

Елизавета Борисова

Город
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Хорошёво-Мнёвники Карта всех событий

Мостовая конструкция через Керчинский пролив вдохновила архитекторов на создание семи новых мостов в Москве. Об этом во вторник, 23 марта, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

За текущий год будет подготовлено семь проектов строительства.

— В течение 2021 года будут подготовлены концепции строительства семи новых мостов: переход через реку в Нагатинском Затоне, двух пешеходных и двух автомобильных мостов в Мневниках, пешеходного моста с Крымской набережной на остров Балчуг и автомобильного моста через Москву-реку в створе Берегового проезда, — рассказал Бочкарев.

Руководитель ведомства отметил, что опыт строительства в Крыму будет обязательно учтен в столице, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Рабочие планируют отремонтировать 300 километров федеральных дорог в Подмосковье

Столицастроительство мостаМосква и Крым
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Образование важно, но воспитание важнее

Александр Никонов
Александр Никонов

Послушай, Серебряков, не надо метаться

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Возвращение Серебрякова — повод для гордости

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва потаенная — для влюбленных в женщин и кино

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ищи дурака: почему банки не готовы кредитовать изобретателей

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Пришло время отказаться от понтов

Андраник Мигранян
Андраник Мигранян

Холодная война продолжается

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте