Семь новых мостов построят в Москве

Фото: Сайт Министерства транспорта Московской области

Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Хорошёво-Мнёвники Карта всех событий

Мостовая конструкция через Керчинский пролив вдохновила архитекторов на создание семи новых мостов в Москве. Об этом во вторник, 23 марта, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

За текущий год будет подготовлено семь проектов строительства.

— В течение 2021 года будут подготовлены концепции строительства семи новых мостов: переход через реку в Нагатинском Затоне, двух пешеходных и двух автомобильных мостов в Мневниках, пешеходного моста с Крымской набережной на остров Балчуг и автомобильного моста через Москву-реку в створе Берегового проезда, — рассказал Бочкарев.

Руководитель ведомства отметил, что опыт строительства в Крыму будет обязательно учтен в столице, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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