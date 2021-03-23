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Фрагменты здания конца ХIХ века обнаружили на Крутицкой набережной в Москве
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Фрагменты здания конца ХIХ века обнаружили на Крутицкой набережной в Москве

Елизавета Борисова

Город
Россия, Москва, Крутицкая набережная Карта всех событий

Столичные рабочие во время реконструкции Крутицкой набережной обнаружили постройку, которая может являться частью фабрично-заводского здания конца XIX — начала XX века. Об этом во вторник, 23 марта, сообщила пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

На набережной обнаружили подвалы располагавшегося здесь ранее насосного отделения Мосводоканала ХХ века. Археологи предполагают, что из-за благоустройства и расширения автомобильной дороги в советское время часть объекта была разрушена.

После разборки строительного мусора рабочие нашли остатки засыпанных помещений насосного отделения. Специалисты обследовали и зафиксировали существующие фрагменты зданий.

— Уцелевшие части помещений являются постройкой, характерной для фабрично-заводской застройки (котельных, насосных, технических и цеховых корпусов) конца XIX — начала XX века, пояснили в ведомстве.

Стены, предположительно, были выполнены из кирпича, облицовкой служила каменная плитка. На обратной стороне плитки имеются клейма «Катуар», вверху в прямоугольнике — 1958, а между ними в сдвинутом влево кружке цифра 35 или 36, сообщает ТАСС.

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