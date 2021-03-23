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Диетолог назвал продукты, которые можно есть перед сном
Кадр из мультфильма «Лило и Стич»

Диетолог назвал продукты, которые можно есть перед сном

Елена Фролова

Здоровье

Продукты с малым числом калорий нужно выбирать для того, чтобы утолить чувство голода, возникающее ночью. Так человек точно не испортит себе фигуру и сон. Об этом врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский рассказал в эфире «Радио 1».

По его словам, в первую очередь нужно выяснить причину ночного аппетита. Например, потребность в еде может иметь психологические основы. Это означает, что человек может заедать стресс и тревогу. В таком случае важно снизить калорийность продуктов.

— Если речь идет о расстройстве пищевого поведения, тогда можно употреблять низкокалорийные, но объемные продукты. Это могут быть жидкость, овощи, фрукты. То есть продукты, где в большом объеме содержится мало калорий, — объяснил Андрей Бобровский.

Он предложил употреблять помидоры и огурцы. Можно съесть и кусочек сыра. Этот продукт обладает свойством, успокаивающим нервную систему. Снять тревогу в некоторых случаях поможет так называемый вкус детства, то есть какой-то вызывающий приятные эмоции определенный продукт, которым человека в его юном возрасте угощали на праздниках.

Однако если ночной голод связан с тем, что днем пропускаются необходимые приемы пищи, то тут нужно поступать иначе: нужно употреблять кисломолочные продукты. По словам диетолога, они хорошо наполняют желудок без переедания. Таким образом уменьшается чувство голода и обеспечивается спокойный сон.

Тем, у кого нет избыточного веса, для ночного перекуса подойдут орешки. Также можно есть фитнес-батончики с высоким содержанием клетчатки, но и тут важно следить за калорийностью.

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