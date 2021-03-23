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День работника культуры отметят в кинотеатрах «Москино»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

День работника культуры отметят в кинотеатрах «Москино»

Ольга Маркова

Культура

День работника культуры отметят в сети кинотеатров «Москино» 25 марта показом с пленки советских фильмов про артистов и музыкантов. Показы фильмов пройдут бесплатно, по предварительной регистрации.

В афише представлены значимые фильмы советской эпохи: «По главной улице с оркестром», «Актриса», «Пришла и говорю», «Человек с аккордеоном», «Начало». Зрители увидят Аллу Пугачеву в роли «женщины, которая поет», Инну Чурикову в образе Жанны Д’Арк, Олега Борисова с гитарой и Валерия Золотухина с аккордеоном. Все фильмы демонстрируются с пленки из архива «Москино».

В акции принимают участие кинотеатры «Юность», «Факел», «Полет», «Тула», «Звезда», сообщается на сайте «Москино».

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