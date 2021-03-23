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Разлагающийся труп мужчины выловили из реки на западе столицы
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Разлагающийся труп мужчины выловили из реки на западе столицы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Крылатская улица Карта всех событий

Тело молодого мужчины выловили из Москвы-реки в районе улицы Крылатская. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 23 марта.

Уточняется, что тело с признаками разложения было обнаружено в минувший понедельник. По предварительной оценке, оно принадлежит мужчине 23 — 28 лет.

Труп вытащили из воды и отправили в морг. Точную причину смерти мужчины определит экспертиза.

Правоохранители проводят проверку и устанавливают личность погибшего.

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