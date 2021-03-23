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Пьяный мужчина, толкнувший сотрудницу метро, стал фигурантом уголовного дела
Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

Пьяный мужчина, толкнувший сотрудницу метро, стал фигурантом уголовного дела

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, метро Жулебино Карта всех событий

Уголовное дело возбуждено в отношении 39-летнего жителя Подмосковья, который обвиняется в нанесении телесных повреждений 55-летней сотруднице службы безопасности столичного метрополитена. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве во вторник, 23 марта.

Выпивший мужчина пытался пройти на станцию «Жулебино» Таганско-Краснопресненской линии через турникет, который работает на выход для пассажиров. Сотрудница службы безопасности сделала ему замечание и потребовала оплатить проезд. В ответ на это гражданин толкнул женщину, отчего та упала на пол. Впоследствии врачи диагностировали у нее серьезную травму руки.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали пьяного молодого человека и доставили его в отделение. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

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