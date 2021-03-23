Аудиоэкскурсии о достопримечательностях и истории станций МЦД-1 запустят в Москве

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Аудиоэкскурсии для пассажиров запустит транспортный комплекс Москвы совместно с просветительским проектом «Арзамас» в апреле этого года. Посетителям расскажут об истории станций на первом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-1). Об этом во вторник, 23 марта, сообщил глава комплекса информирования о МЦД столичного департамента транспорта Тимур Соцкий.

Аудиогид уже практически составлен и будет посвящен московским станциям и достопримечательностям. Жителям столицы расскажут об истории станций и районов вокруг них.

В ходе экскурсий пассажиры смогут узнать новую информацию с помощью QR-кодов в поездах, а также она будет размещена на сайтах метрополитена и проекта «Арзамас», сообщает агентство городских новостей «Москва».

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