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Тела двух молодых людей обнаружили в туалете торгового центра на юго-востоке Москвы
Фото: nekrasovka.mos.ru

Тела двух молодых людей обнаружили в туалете торгового центра на юго-востоке Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 12к2 Карта всех событий

В помещении туалета торгово-развлекательного центра в столичном районе Лефортово были обнаружены трупы молодых мужчины и женщины. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 23 марта.

По данным «ВМ» посетители ТЦ сообщили об обнаружении двух человек в бессознательном состоянии охране. Прибывшие на место правоохранители и бригада скорой помощи констатировали смерть молодых людей, которая наступила несколько часов назад. Погибшими оказались 26-летний мужчина и 35-летняя женщина.

Причина гибели устанавливается.

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Торгово-развлекательный центрполициятруп
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