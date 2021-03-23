Тела двух молодых людей обнаружили в туалете торгового центра на юго-востоке Москвы

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В помещении туалета торгово-развлекательного центра в столичном районе Лефортово были обнаружены трупы молодых мужчины и женщины. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 23 марта.

По данным «ВМ» посетители ТЦ сообщили об обнаружении двух человек в бессознательном состоянии охране. Прибывшие на место правоохранители и бригада скорой помощи констатировали смерть молодых людей, которая наступила несколько часов назад. Погибшими оказались 26-летний мужчина и 35-летняя женщина.

Причина гибели устанавливается.

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