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Эксперт оценил официальное разрешение Instagram торговать в постах
Фото: pixabay.com

Эксперт оценил официальное разрешение Instagram торговать в постах

Елена Фролова

Общество

Социальная сеть Instagram запустила на территории России новую функцию. Теперь можно официально торговать на интернет-площадке. Однако те, кто уже пользуется соцсетью для «серого» заработка, почувствуют некоторые проблемы с запуском бизнес-аккаунта. Такую информацию директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков предоставил телеканалу «360».

Порядка 45 миллионов россиян каждый месяц публикуют свой контент. Из этого числа около 10-12 процентов пытаются реализовывать свою продукцию с помощью Instagram.

— Основной аудиторией данной соцсети все-таки являются девушки, а это практически 80 процентов от общего числа пользователей. Представительницы прекрасного пола уже привыкли пытаться что-то продавать: одни делают десерты, другие — какую-то косметику, третьи — маечки, футболки, бижутерию и подобное, — объяснил Владимир Зыков.

При этом он отметил, что пока нет ясности, как будут осуществлять свою деятельность те, кто предлагает маникюр и другие похожие услуги. По мнению эксперта, пока сложно понять, как они будут размещать свои товары в магазине социальной сети.

— Основная принцип заключается в том, что на товары будут накладываться специальные теги, нажимая на которые пользователь перейдет в магазин, увидит цену и описание товара, — пояснил Владимир Зыков.

По его словам, потенциальному продавцу для того, чтобы активировать возможность торговли через Instagram, необходимо превратить свой обычный аккаунт в бизнес-аккаунт. Блогеры должны будут зарегистрироваться, например, в качестве самозанятого, индивидуального предпринимателя или юридического лица. Таким образом, они будут соблюдать действующее законодательство на территории России.

При этом эксперт отметил, что тем людям, которые получают с реализации своего товара небольшие суммы, этот вариант работы будет не выгоден.

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