Соревнования по силовому экстриму пройдут в Москве

Фото: официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Лодочная улица, 15с1А Карта всех событий

Соревнования по силовому экстриму для выявления сильнейшей в мире нации начнутся в столице 25 марта. Продолжительность мероприятий составит три дня. Об этом во вторник, 23 марта, сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ. Соревнования продлятся до 28 марта.

Согласно данным министерства, в соревнованиях примут участие более ста человек из 49 субъектов РФ.

Победители получат приглашение на главный старт года — «Арнольд Классик — 2021», который пройдет в США.

Торжественное открытие состоится 26 марта в 14:00 в спортивном комплексе «Салют Гераклион» по адресу улица Лодочная, дом 15, строение 1а. Министерство спорта РФ и Федерация силового экстрима России выступают в качестве организаторов соревнований, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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