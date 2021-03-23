СМИ: МИД Турции вызвал российского посла из-за ситуации в Идлибе

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Посла России в Турции Алексея Ерхова вызвали в турецкое министерство иностранных дел (МИД) из-за обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом стало известно во вторник, 23 марта.

Ответственность за гибель пяти и ранение семи мирных жителей при обстреле больницы и атаке на жилой район в конце прошлой недели в зоне деэскалации Минобороны Турции возложило на армию Сирии. Ведомство вызвало Ерхова, чтобы выразить свою обеспокоенность проблемой безопасности, возникшей в регионе из-за атак. Нападения, считают в МИД, происходят в районах, где находятся гражданские лица.

Ведомство, как и посольство России в Анкаре, вызов посла пока не подтверждало, отмечает РИА Новости.

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