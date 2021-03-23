Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Завершено расследование дела по факту истязаний ребенка матерью в Мытищах
Фото: АГН Москва

Завершено расследование дела по факту истязаний ребенка матерью в Мытищах

Анастасия Колоскова

Происшествия

СК России по Московской области завершил расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы города Мытищи, которая обвиняется в истязании своего малолетнего сына. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

С июня 2018 по апрель 2019 года жительница Мытищ систематически оскорбляла и избивала своего ребенка. Противоправные действия зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в квартире.

О задержании женщины стало известно в августе 2020 года. В отношении нерадивой матери было возбуждено уголовное дело по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». С утвержденным обвинительным заключением его передали в Мытищинский городской суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время ребенок обвиняемой проживает с отцом.

Читайте также: Суд рассмотрит дело автомобилиста, сбившего в пьяном состоянии двух пешеходов

уголовное делосудмать
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виктория Федотова
Виктория Федотова

Собчак и Мохов любят деньги больше совести

Александр Никонов
Александр Никонов

Послушай, Серебряков, не надо метаться

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Возвращение Серебрякова — повод для гордости

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Образование важно, но воспитание важнее

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва потаенная — для влюбленных в женщин и кино

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ищи дурака: почему банки не готовы кредитовать изобретателей

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Пришло время отказаться от понтов

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте