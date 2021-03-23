Завершено расследование дела по факту истязаний ребенка матерью в Мытищах

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СК России по Московской области завершил расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы города Мытищи, которая обвиняется в истязании своего малолетнего сына. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

С июня 2018 по апрель 2019 года жительница Мытищ систематически оскорбляла и избивала своего ребенка. Противоправные действия зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в квартире.

О задержании женщины стало известно в августе 2020 года. В отношении нерадивой матери было возбуждено уголовное дело по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». С утвержденным обвинительным заключением его передали в Мытищинский городской суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время ребенок обвиняемой проживает с отцом.

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