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Депздрав: Самый низкий в РФ уровень заболеваемости туберкулезом выявлен в Москве
Фото: Pexels

Депздрав: Самый низкий в РФ уровень заболеваемости туберкулезом выявлен в Москве

Кирилл Николаев

Город

Москва находится на первом месте среди субъектов Российской Федерации по минимальному показателю заболеваемости постоянного населения туберкулезом по итогам 2020 года. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили на сайте столичного департамента здравоохранения.

Главный внештатный специалист-фтизиатр Департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская отметила, что заболеваемость туберкулезом за год уменьшилась на 21,4 процента, распространенность — на 23,4 процента, а смертность — на 22,5 процента. Кроме того, за последние годы в столице в 18 раз выросла идентификация контактов в очагах туберкулеза.

— Если раньше в среднем по контакту с больным обследовали только близкий круг общения (в среднем — четверо человек), то в 2020 году обследуют всех контактных лиц с учетом периодических контактов и дальнего круга общения — 72 человека, — отметила Богородская.

По данным Федерального центра мониторинга противодействия распространению туберкулеза в Российской Федерации при ЦНИИОИЗ, Москва является одним из наиболее благополучных по туберкулезу субъектов России. Основные эпидемиологические показатели по туберкулезу в Москве намного ниже, чем в среднем по России. Смертность от туберкулеза в столице в 3,3 раза меньше, чем в других регионах страны, заболеваемость туберкулезом — в 1,8 раза, а распространенность — в 5,8 раза.

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