Новый дизайн банкнот в РФ будет похож на купюры в 200 и 2000 рублей

Фото: Анна Куприянова, Вечерняя Москва

Обновленный банкнотный ряд в России будет стилистически напоминать дизайн купюр номиналом 200 и 2000 рублей и иметь такой же защитный комплекс. Об этом рассказал зампред ЦБ Михаил Алексеев.

Специалист сообщил, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023-м — 1000 и 5000 рублей, в 2024-м — 500 рублей и в 2025-м — 10 и 50 рублей.

Ожидается, что на лицевой стороне купюр номиналом 50 и 100 рублей сохранится изображение Санкт-Петербурга и Москвы, а на обратной будут изображены Северо-Западный и Центральный федеральные округа соответственно.

На лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. С другой стороны будут видны достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

— Ближе к 2030 году, а может быть, даже и к 2035 году — уже весь банкнотный ряд будет более единообразным, современным и единым, — заявил Алексеев в разговоре с журналистами.

Банкир добавил, что перечень изображенных объектов для банкнот другого номинала пока не определен.

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