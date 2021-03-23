Эксперт моды рассказала, какой аксессуар нужно носить очкарикам в 2021 году

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Эксперт моды Эвелина Хромченко посоветовала аксессуар, который стоит приобрести людям, носящим очки. По ее словам, в сезоне весна/лето-2021 стоит сэкономить на крупных покупках и вложиться в аксессуары.

Хромченко считает, что цепочки, надетые на дужки очков, будут выглядеть довольно модно.

— Эти цепи в нынешнем сезоне носят, не заложив на спину, а наоборот, повесив, как обыкновенную цепочку, впереди. Подиум показывает, что это носят не только в тоненьком, но и в очень большом варианте, — рассказала эксперт моды.

Историк моды Александр Васильев поддержал коллегу и отметил, что при правильном подходе цепи будут корректировать овал лица, пишет 5-tv.ru.

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