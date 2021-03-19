«Оставьте их в магазине»: Хромченко рассказала, какие брюки не следует покупать женщинам

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Модный эксперт Эвелина Хромченко в эфире очередного выпуска передачи «Модный приговор» рассказала, какие брюки не способный украсить женщину, поэтому от их покупки нужно отказаться.

Героиня шоу из Курской области предстала перед модным судом в клетчатых брюках скинни в клетку, которые она сочетала с белой рубашкой и приталенным пиджаком.

Ведущий передачи Александр Васильев, оценивая ее образ, отметил, что облегающие брюки в крупную клетку портят ее фигуру из-за того, что прямые линии искажаются на изгибах ног.

Стилист Эвелина Хромченко поддержала коллегу.

— Не покупайте, женщины, такие брюки! Оставьте их в магазине. Аргумент «ну делают же их для кого-то» не работает. Вот пусть этот кто-то эти брюки и носит!» — безапелляционно заявила Хромченко в эфире телепередачи.

Ранее Хромченко дала рекомендации женщинам с большим размером одежды. Она посоветовала дамам с пышными формами выбирать длинные и закрытые сверху жакеты и быть осторожнее с яркими цветами.

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