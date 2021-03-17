«Не пытайтесь втиснуть себя в такой фасон»: Хромченко дала советы женщинам с размером больше 46-го

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В эфире программы «Модный приговор» стилист Эвелина Хромченко дала рекомендации женщинам с большим размером одежды. Эксперт посоветовала дамам с немодельными параметрами выбирать длинные и закрытые сверху жакеты, а также быть осторожнее с яркими цветами.

— Цвет фуксии, конечно, экстравагантный и россиянкам очень нравится, но тем не менее не любая фигура его хорошо выдерживает, — добавила стилист в эфире телепередачи на «Первом канале».

Ранее модный эксперт Александр Васильев рассказал, как визуально сделать талию стройнее.

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