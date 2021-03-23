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Госдума приняла закон об «амнистии гаражей»
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума приняла закон об «амнистии гаражей»

Никита Абрамов

Внутренняя политика

Государственная дума на пленарном заседании приняла закон о «гаражной амнистии». Об этом во вторник, 23 марта, сообщила пресс-служба Госдумы.

Согласно закону, гражданам, в чьей собственности находятся гаражи, будет предоставляться возможность приобрести земельные участки, на которых расположены эти строения. Однако распространяться это будет на те гаражи, которые построены до 30 декабря 2004 года.

Также людям с инвалидностью предоставят возможность бесплатно размещать гараж рядом с домом на специальном участке.

— Сегодня большое количество гаражей не оформлено, люди пользуются ими на птичьих правах и не могут распорядиться имуществом по своему усмотрению — продать или передать по наследству. Мы этот правовой пробел устраняем, — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года, пишет РИА Новости.

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