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Кинопрограмма «Великие итальянцы» пройдет в кинотеатре «Вымпел»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Кинопрограмма «Великие итальянцы» пройдет в кинотеатре «Вымпел»

Ольга Маркова

Культура

Сеть кинотеатров «Москино» в апреле представит программу, посвященную итальянскому кинематографу. Показы кинопрограммы «Великие итальянцы» пройдут в кинотеатре «Вымпел».

Зрителям предстоит увидеть киношедевры Федерико Феллини, Лукино Висконти, Бернардо Бертолуччи и Паоло Соррентино.

Классическая картина Федерико Феллини «Восемь с половиной», в которой блестящую роль сыграл Марчелло Мастроянни, откроет программу 3 апреля. Феллини позволил заглянуть себе в голову и заодно навсегда поменял киноязык.

Через неделю, 10 апреля, зрители увидят картину «Конформист» Бернардо Бертолуччи. Она получила национальную итальянскую премию «Давид ди Донателло» как лучший фильм года, заслужила почти 100-процентный рейтинг на сайте Rotten Tomatoes и повлияла не на одно поколение режиссеров.

14 апреля программу продолжит психологическая драма Лукино Висконти «Семейный портрет в интерьере». Фильм получил две премии «Давид ди Донателло» в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший иностранный актер».

Завершит программу итальянских показов фильм «Великая красота» Паоло Соррентино, который представят 24 и 28 апреля. Лента получила «Оскара» как лучший фильм на иностранном языке.

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