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Юлианна Караулова объявила о беременности
Фото: Youtube / PEOPLETALK TV

Юлианна Караулова объявила о беременности

Иван Юминов

Звезды

Певица Юлианна Караулова удивила своих подписчиков известием о беременности, опубликовав соответствующее сообщение на странице в Instagram.

— Я с такой радостью делюсь с вами этой новостью, — написала она.

Несмотря на поздравления в адрес певицы со стороны ее друзей и коллег по цеху, некоторые фанаты до сих пор не верят в беременность Карауловой. Поводом для сомнения стал ее новый клип, в котором она также появляется с объемным животом. Исполнительница находится в отношениях с продюсером Андреем Черным.

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певицабеременностьЮлианна Караулова
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