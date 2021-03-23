Юлианна Караулова объявила о беременности

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Певица Юлианна Караулова удивила своих подписчиков известием о беременности, опубликовав соответствующее сообщение на странице в Instagram.

— Я с такой радостью делюсь с вами этой новостью, — написала она.

Несмотря на поздравления в адрес певицы со стороны ее друзей и коллег по цеху, некоторые фанаты до сих пор не верят в беременность Карауловой. Поводом для сомнения стал ее новый клип, в котором она также появляется с объемным животом. Исполнительница находится в отношениях с продюсером Андреем Черным.

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