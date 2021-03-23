Диетолог рассказала, как избавиться от лишнего веса к лету

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Доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины Маргарита Королева дала несколько советов, как можно скорректировать питание и сбросить лишние килограммы к лету без особого вредя для здоровья. Об этом сообщил портал Nation News.

По ее словам, весна — самое подходящее время для того, чтобы внести изменения в собственную фигуру и режим питания. За зимние месяцы люди прибавили в весе из-за самоизоляции и пандемии коронавируса. По мнению диетолога, для решения этого вопроса следует обратиться за помощью к специалисту, который определит отсутствие противопоказаний.

— В целях избавления от лишних килограммов важно поменять образ жизни для того, чтобы удержать результат. Нужно не только ограничить питание, но и увеличить физическую активность, — отметила Маргарита Королева.

Она пояснила, что нужно выбирать те виды спорта, которые человеку понравятся. Физическая активность позволит ему шаг за шагом терять лишний вес. Корректируя питание, нужно убрать из него весь «пищевой мусор». Специалист посоветовала использовать в рационе только натуральные продукты с щадящей обработкой, что позволит сохранить их пищевую ценность.

Важно помнить о том, что питание должно включать в себя продукты животного и растительного происхождения. Нужно соблюдать баланс белков, жиров, углеводов, минералов и витаминов. Желательно кушать каждые два с половиной — три часа. Эксперт посоветовала завтракать в первый час после пробуждения и не есть после 19 часов.

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