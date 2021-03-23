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Диетолога рассказала, какие сладости можно есть на завтрак
Фото: Отраслевой совет Ассоциации экспортеров свежих овощей и фруктов Турции

Диетолога рассказала, какие сладости можно есть на завтрак

Юлия Курганова

Здоровье

Какие сладости можно съесть на завтрак и как сделать его сбалансированным, рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.

Он отметил, что сахара являются важным источником энергии, которая с утра необходима, чтобы быстрее включиться в работу. Но при этом следует помнить, что они бывают разные.

— С точки зрения биохимии разницы нет, но сахар из фруктов, ягод, овощей сильно отличается по воздействию на организм человека от того сахара, который добавлен производителем. Если в конце приема пищи или в процессе приема пищи вы будете есть сахар естественный, а это в первую очередь фрукты, ягоды, то это можно, нужно и это безвредно для организма при условии адекватных доз, но если это сахар добавленный, это вредно, — рассказал диетолог в интервью радио Sputnik.

Врач добавил, что во всем нужно знать меру, например, пару конфет съесть можно.

Медик пояснил, что любые сахара, в том числе содержащиеся во фруктах — это простые углеводы, которые дадут только «короткую сытость». Организму для полноценной сытости нужны еще сложные углеводы, жиры и белки.

Бобровский рассказал, как должен выглядеть сбалансированный завтрак. Так, следует есть утром больше овощей и фруктов, они должны составлять примерно 50 процентов объема от завтрака. Также нужно включить какие-то зерновые: любой гарнир, кашу и хлеб. Еще в первой половине дня следует есть мясные или белковые продукты.

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